Saarbrücken (dpa/lrs) - Wegen versuchten Mordes in einer Regionalbahn muss sich ein mutmaßlicher Messerstecher von Freitag an (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 32 Jahre alten Angeklagten vor, am 11. Juni 2024 in der Bahn kurz vor dem Halt Hauptbahnhof Saarbrücken mit einem Messer auf einen 21-jährigen Fahrgast eingestochen zu haben. Hierbei soll der Angeklagte, der nach Angaben eines Gerichtssprechers türkischer Staatsangehöriger ist, den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen haben. Der angegriffene Fahrgast überlebte schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft geht vom Mordmerkmal der Heimtücke aus.

Nach früheren Angaben der Bundespolizei hatte der Verletzte nach der Attacke geschildert, dass der Täter völlig unvermittelt auf ihn eingestochen habe. Der Verdächtige soll nach dem damaligen Erkenntnisstand zuvor nicht polizeilich in Erscheinung getreten sein. Er hatte sich drei Stunden nach der Tat auf der Dienststelle der Bundespolizei am Saarbrücker Hauptbahnhof selbst gestellt.

Zum Prozessauftakt am Freitag sind laut Gerichtssprecher bereits mehrere Zeugenaussagen vorgesehen. Der nächste Prozesstag ist für den 18. Dezember geplant.