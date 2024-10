Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer mehrtägigen Kontrollaktion gegen Bargeldschmuggel am Frankfurter Flughafen hat der Zoll mehr als eine dreiviertel Million Euro entdeckt. An drei Kontrolltagen wurden 39 Verstöße bei der Ausreise aus der Europäischen Union festgestellt, wie das Hauptzollamt Frankfurt mitteilte. Dadurch sei Bargeldschmuggel in Höhe von 767.000 Euro verhindert

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote