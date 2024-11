Renningen (dpa/lsw) - Bei einem Autounfall mit vier Fahrzeugen bei Renningen im Kreis Böblingen ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein 79 Jahre alter Autofahrer war zunächst bei Rot in den Einmündungsbereich zu einer Kreisstraße gefahren, wie die Polizei mitteilte. Sein Wagen sei dann mit dem Auto eines 39-Jährigen zusammengeprallt. Dieser habe an einer grünen Ampel abbiegen wollen und sei durch den Zusammenstoß schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Danach stieß der Wagen des 79-Jährigen mit dem Auto eines 25 Jahre alten Mannes zusammen. Durch den Zusammenprall sei der Wagen des 79-Jährigen schließlich mit einem verkehrsbedingt im Gegenverkehr haltenden Auto eines 38 Jahren alten Mannes kollidiert. Die Höhe des Gesamtschadens an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 130.000 Euro.