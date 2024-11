Sulz am Neckar (dpa/lsw) - Eine blockierte Autobahn und mutmaßlich Schüsse aus Schreckschusspistolen: Die Polizei ermittelt zu einem Hochzeitskorso bei Sulz am Neckar (Landkreis Rottweil). Wie die Beamten mitteilten, blockierten etwa 20 bis 30 Autos die Autobahn 81, indem sie langsam auf den beiden Fahrspuren und dem Standstreifen fuhren. Zeugen berichteten von Schüssen. Die Polizei stellte bei dem Einsatz am Samstag zwei Schreckschusspistolen sicher und ermittelt nun wegen des waffenrechtlichen Verstoßes.

