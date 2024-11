Bad Marienberg (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße im Westerwaldkreis sind die beiden jungen Fahrer schwer verletzt worden. Das Fahrzeug eines 19 Jahre alten Mannes kam nach ersten Erkenntnissen nahe Bad Marienberg von der Straße ab und geriet ins Schleudern, wie die Polizei mitteilte. Der Pkw prallte auf der Gegenfahrbahn gegen das Auto eines ebenfalls 19 Jahre alten Fahrers, der ihm entgegenkam. Die beiden Männer waren den Angaben zufolge allein in ihren Autos unterwegs. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge seien komplett beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro.

