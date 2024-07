Urteil gegen Arzt wegen illegalen Cannabis-Rezepten erwartet

Mannheim. (dpa/lsw) Im Prozess gegen einen Arzt wegen unerlaubten Verschreibens von Betäubungsmitteln wird heute (12.00 Uhr) ein Urteil im Landgericht Mannheim erwartet. Der 50-Jährige aus Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) soll innerhalb von vier Jahren in nahezu 300 Fällen Patienten auf deren Wunsch hin entsprechende Rezepte ohne medizinischen Grund ausgestellt haben. Dabei soll es in erster Linie um medizinisches Cannabis gegangen sein. Zudem soll der Arzt in drei Fällen einem verdeckten Ermittler Rezepte ausgestellt haben.

Bereits im April 2022 wurden die Praxisräume des Mediziners laut Mitteilung des Gerichtes durchsucht. Im September 2022 wurde dann angeordnet, dass der Mann seine Approbation als Arzt ruhen lassen muss. In so einem Fall kann er keine Verordnungen zulasten der gesetzlichen Krankenversicherungen mehr ausstellen, wie die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württembergs mitteilte. Für eine solche Anordnung muss unter anderem der Vorwurf einer schweren Straftat vorliegen, hieß es vom Sozialministerium. Der Arzt befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer eine mehrjährige Haftstrafe, die Verteidigung eine Bewährungsstrafe.