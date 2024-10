Wiesbaden (dpa/lhe) - Nachdem der Start des Corona-Untersuchungsausschusses im hessischen Landtag wegen rechtlicher Fragen ins Stocken geraten war, soll das Gremium nun am 17. Dezember zur zweiten Sitzung zusammenkommen. Das sagte der Ausschussvorsitzende Yanki Pürsün (FDP) der dpa in Wiesbaden auf Anfrage. Der Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der hessischen Corona-Politik war am 20.

