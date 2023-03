Infos:

Anreise: Per Auto geht es am schnellsten über Wien und Györ (Vignetten-/Mautpflicht). Von München sind es knapp sieben Stunden. Die Bahn bietet Direktverbindungen von München nach Györ, weiter per Bus, insgesamt etwa acht Stunden von München. Ähnlich lange dauert es per Zug über Budapest und nach Veszprém.

Weitere Infos: www.veszprembalaton2023.hu/de, www.veszpreminfo.hu/de