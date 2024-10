Pforzheim (dpa/lsw) - Eine Fußgängerin ist in Pforzheim von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte die 63-Jährige am Abend die Hohenzollernstraße, wie die Polizei mitteilte. Als sie die Fahrbahn fast überquert hatte, wurde sie vom Wagen eines 28-Jährigen angefahren. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht,

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote