Hirschfeld (Hunsrück) (dpa/lrs) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall mit einem Lastwagen nahe Hirschfeld (Rhein-Hunsrück-Kreis) tödlich verletzt worden. In der Nacht zum Samstag seien die beiden Fahrzeuge aus zunächst ungeklärter Ursache auf der schneebedeckten Bundesstraße 50/327 frontal zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der 39 Jahre alte Autofahrer starb demnach am Unfallort. Die B50/B327 dürfte laut Polizei bis in den Morgen hinein voll gesperrt bleiben.

