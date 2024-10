> Umzug ins Opal: Während der Generalsanierung ist das Mannheimer Nationaltheater auf Interimsspielstätten angewiesen. Dafür sollte schon 2022 die Oper am Luisenpark (Opal) eröffnet werden, doch die Baufirma Metron meldete Insolvenz an. Die Stadt Mannheim baute in Eigenregie weiter. Nach einer Übergangszeit mit Aufführungen unter anderem in Schwetzingen und Ludwigshafen wurde die Ersatzspielstätte jetzt mit knapp zwei Jahren Verspätung eröffnet. In das generalsanierte Haus am Goetheplatz kehren die Sparten Oper und Tanz des Nationaltheaters frühestens 2028 zurück.