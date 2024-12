Bad Honnef/Neustadt Wied (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Bad Honnef und Neustadt (Wied) ist ein Mensch tödlich verletzt worden. Der Unfall geschah am Morgen in Fahrtrichtung Frankfurt, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr wird den Angaben zufolge derzeit einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Unfallursache und Hergang seien noch unklar. Details zur tödlich verletzten Person gibt die Polizei bisher nicht bekannt.

