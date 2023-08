Sinsheim. (pol/mare) Die Polizei hat einen 40-jährigen Mann verhaftet, der beim Bundesliga-Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Schalke 04 (2:0) am 9. April als Security-Mann eingesetzt war und einen Schalke-Fan in der Sinsheimer Arena von einer Treppe gestoßen hatte. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

>>> Update: Ein Zeuge widerspricht der Polizei-Darstellung und sagt, es habe "keinen Streit" gegeben. <<<

Der Mann war bei dem Spiel als Sicherheitsmitarbeiter beim Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen den FC Schalke 04 im Dienst. Dabei geriet er nach dem Spiel mit einem Anhänger der Gästemannschaft in Streit und stieß den Mann eine Treppe herunter. Durch den Sturz erlitt der Schalke-Fan schwerste Verletzungen im Kopfbereich und schwebte zunächst in Lebensgefahr.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei wurde der40-Jährige als Tatverdächtiger identifiziert.

Von der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde daraufhin beim Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen den 40-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung erwirkt. Am 19. April wurde der 40-Jährige der Haftrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Sie setzte den Haftbefehl antragsgemäß in Vollzug. Im Anschluss wurde der 40-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.