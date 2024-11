Sulzbach (dpa/lhe) - Bei der Schlägerei mit Schussabgabe in einem Einkaufszentrum im Main-Taunus-Kreis am Samstag hat es sich um eine private Auseinandersetzung zwischen fünf Männern gehandelt. Der Streit habe sich im Lieferantenbereich abgespielt, sagte eine Polizeisprecherin in Wiesbaden. Einer der Beteiligten arbeite in einem Ladengeschäft des Main-Taunus-Zentrums.

Die Männer hatten sich am Samstagnachmittag geschlagen, schließlich wurde aus einer Gaspistole gefeuert. Dabei wurde ein 27-Jähriger schwer verletzt. Zu den möglichen Hintergründen der Tat äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Auch wurden bislang keine Angaben gemacht, ob weiter nach Verdächtigen gefahndet wird.