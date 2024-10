Göppingen (dpa/lsw) - Ein 46 Jahre alter Mann ist in Göppingen getötet worden. Die Suche nach dem Täter oder den Tätern laufe, teilten Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Leiche des Mannes sei bereits am Mittwochabend in einer Wohnung gefunden worden. Laut der Obduktion wurde der Mann Opfer eines Tötungsdelikts.

