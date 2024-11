Sulzbach (dpa/lhe) - Nach einer Schussabgabe in einem Einkaufszentrum in Sulzbach im Taunus fahndet die Polizei weiter nach Verdächtigen. Auch nach Zeugen werde weiterhin gesucht, teilte ein Sprecher mit.

In Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach war es am Samstagnachmittag zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen. Die Auseinandersetzung eskalierte, aus einer Gaspistole wurde ein Schuss abgegeben. Fünf Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt, einer von ihnen schwer - durch den Schuss.

Warum es zu der Schlägerei gekommen war, war zunächst unklar. Daran Beteiligte sind flüchtig, nach Verdächtigen wird weiterhin gesucht, wie der Polizeisprecher erklärte. Zuvor hatte "hessenschau.de" von der laufenden Fahndung berichtet.

Weitere Details zu etwaigen Festnahmen und den Betroffenen gab die Polizei auf Nachfrage am Morgen nicht bekannt. Die Ermittlungen zu den Verdächtigen und den Hintergründen der Tat dauerten an, hieß es.

Keine Gefahr mehr für Unbeteiligte

Die Polizei war am Samstag mit Kräften vor Ort. Kurz nach 18 Uhr gab die Behörde auf der Plattform X bekannt, dass keine Gefahr für Unbeteiligte mehr bestehe. Die Ermittler schalteten ein Bürgertelefon und bitten die Bevölkerung um Informationen, die zur Aufklärung des Geschehens beitragen können.