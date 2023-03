Stimmen vom Hardtwald

> Dennis Diekmeier, SVS-Kapitän: "Die Enttäuschung ist brutal groß. Was soll ich nach so einem Spiel sagen. Wir waren alle grottenschlecht, keiner war bei 100 Prozent. Im Abstiegskampf müssen wir aber einfach 100 Prozent geben, wie in den drei Spielen zuvor. Da war jeder für jeden da, hat alles gegeben. Das war heute nicht der Fall."

> Jürgen Machmeier, SVS-Präsident: "Ein Trainerwechsel wäre völliger Quatsch. Man hat gesehen, dass einige in der Mannschaft nicht bereit waren, den Kampf anzunehmen – was soll der Trainer da machen? Das muss man analysieren. Es gibt einiges zu überdenken. Aber ich habe das Vertrauen, dass das Trainerteam das hinkriegt."

> Mikayil Kabaca, SVS-Sportchef: "Mir fehlen die Worte. Diese Leistung hat sich nicht abgezeichnet. Das müssen wir hart analysieren."

> Leart Paqarada, Pauli-Kapitän: "Wir spielen eine ganz starke erste Halbzeit mit teils überragenden Toren. Nach dem Platzverweis ist die Partie ein bisschen verflacht, die Sandhäuser standen in Unterzahl tief. Es hat sich dank unserer Fans wie ein Heimspiel angefühlt. Einfach überragend." cof