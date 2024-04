Stimmen SVS Duisburg

> Uwe Schubert, MSV-Trainer: "Die Jungs haben mit Leidenschaft verteidigt. Sie können stolz sein."

> Jens Keller, SVS-Trainer: "Ich kann mich nicht mehr vor die Mannschaft stellen. Es war eine Frechheit was sie in der ersten Halbzeit abgeliefert hat. Das kann sich der Verein nicht bieten lassen."

> Matthias Imhof, SVS-Sportdirektor: "30 Minuten haben wir eine bodenlose Leistung abgeliefert. Nach der Halbzeit hatten wir zwar Chance, aber es fehlte die Gier, ein Tor zu machen. Es war zu wenig in allen Bereichen."

> Marvin Knoll, Ex-Sandhäuser beim MSV: "Ich freue mich für unseren Torwart Maxi Braune. Er hat ein Super-Spiel gemacht. Auch wenn der Rückstand zum SV Waldhof auf sechs Punkte geschrumpft ist, fange ich jetzt nicht an zu rechnen. Ich werde sonst nur enttäuscht."

> Tim Knipping, SVS-Kapitän: "Der Trainer hat vollkommen Recht. Die Leistung in der ersten Halbzeit war unterirdisch. So kann man nicht auftreten. Da muss man sogar die Frage nach dem Charakter stellen. Wenn wir so spielen, werden wir in dieser Saison, kein Spiel mehr gewinnen." wob