Sternsinger-Daten

> In Neckarsteinach besuchen die Sternsinger am Dreikönigstag die Geschäfte, sind außerdem in Hirschhorn und Brombach unterwegs. Familien in Neckarsteinach werden am Sonntag, 7.1., besucht, ebenso in Langenthal und Igelsbach. In Heddesbach sind sie am Sonntag, 14.1., unterwegs.

> Neckar-Elsenz: Unter www.kath-neckar-elsenz.de finden sich Infos zu den Sternsingertouren in den 16 Orten. Gottesdienste sind am Freitag, 5. 1., ab 18 Uhr in Meckesheim-Mönchzell, am Samstag, 6. 1., ab 11 Uhr in Gaiberg, am Sonntag, 7.1., ab 9.15 Uhr in Neckargemünd und ab 11 Uhr in Wiesenbach jeweils in der katholischen Kirche.

> In Dossenheim wird die Rückkehr der Sternsinger im Gottesdienst am Samstag, 6.1., um 10 Uhr in St. Pankratius gefeiert.

> In Leimen ist für St. Aegidius in St. Ilgen Aussendungsgottesdienst am Samstag, 6.1., ab 9 Uhr. Für Gauangelloch findet der Dankgottesdienst am Samstag, 6.1.,ab 10.30 Uhr in der St. Peter-Kirche statt, und die Sternsinger von Herz-Jesu Leimen besuchen am Montag, 8. Januar, noch OB Hans D. Reinwald und den Kindergarten St. Georg.

> Im Steinachtal ist die Sternsingeraussendung für Schönau am Samstag, 6.1., ab 10.30 Uhr im Gottesdienst, in Heiligkreuzsteinach im Samstagabendgottesdienst ab 18.30 Uhr.

> In Spechbach beschließen die Sternsinger um Tatjana Abele am Samstag, 6.1., um 17.30 Uhr in der Hauptstraße 47 die Reihe "Geschichten im Stall". fhs