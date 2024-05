Sofia Leser Hintergrund

Sofia Leser, Jahrgang 1995, ist DJ, Unternehmerin und bewarb sich 2022 als Oberbürgermeisterin. Die 29-Jährige kommt gebürtig aus Costa Rica, mit 18 Jahren zog sie zum Studium nach Deutschland. 2022 gründete sie den Kunst- und Kulturverein Paradoxon. Dieser hatte zuerst eine Ladenzeile in der Unteren Straße angemietet, seit Kurzem ist er in der Gaisbergstraße 41 ansässig. Bei der OB-Wahl 2022 holte sie 3,83 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang, womit sie auf dem vierten Platz landete. Danach wurde es kommunalpolitisch wieder ruhig um Leser. Erst am 6. März 2024 verkündete sie auf Instagram, dass sie bei der Gemeinderatswahl mit ihrer eigenen Liste unter ihrem Namen antritt. han