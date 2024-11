Stuttgart (dpa) - Sie backt und backt das ganze Jahr - und dann kommt erst die Weihnachtszeit: Schon vor dem ersten Advent kann Back-Youtuberin Sally Özcan (36) keine Plätzchen mehr sehen. Sie freue sich zwar immer darauf, sie zu backen, sagte die Unternehmerin am Rande der Premiere des Musicals "Die Eiskönigin" in Stuttgart der dpa. "Aber tatsächlich habe ich jetzt schon so viele Plätzchen gebacken, dass ich gar keine mehr essen möchte. Die essen dann die anderen."

Ihre Lieblingsplätzchen in der Adventszeit? "Alles mit Marmelade - und Kokos." Auch im Januar gibt es für Sally Özcan keine Backpause. "Aber dann gibt es wieder Abwechslung, auch mal wieder gesunde Rezepte zwischen rein." Der Ausgleich sei wichtig.

Sally Özcan gehört zu den bekanntesten Back- und Koch-Youtuberinnen. Rund 2,1 Millionen Menschen folgen ihrem Kanal "Sallys Welt" auf Youtube, 1,2 Millionen Follower hat sie auf Instagram. Sie ist in Bruchsal im Kreis Karlsruhe geboren.