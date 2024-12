Rust (dpa/lsw) - Ein 27 Jahre alter Mann soll im Europapark in Rust (Ortenaukreis) randaliert und später im Krankenhaus Klinikpersonal verletzt haben. Zuvor sei ihm am Samstag die Mitfahrt in einer Achterbahn verweigert worden, da er offenbar unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe er aggressiv reagiert und Sicherheitskräfte sowie Polizisten beleidigt, bespuckt und angegriffen.

Als die Beamten den 27-Jährigen in eine Klinik brachten, habe er den Angaben nach Polizisten attackiert und zwei Klinikmitarbeiter leicht verletzt. Nach rund drei Stunden habe ein Polizist den Mann beruhigen können. Gegen den 27-Jährigen laufen mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs.