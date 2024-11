Giengen an der Brenz (dpa) - Eine Seniorin ist in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) von einem Müllfahrzeug überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Die 84-Jährige war mit einem Rollator unterwegs, als es zu einem Kontakt mit dem Müllfahrzeug gekommen sei, sagte ein Polizeisprecher.

Die Frau stürzte zu Boden und kam unter die Räder des Fahrzeugs. Sie musste von Rettungskräften geborgen werden. Ihr Rollator kam vor dem Müllfahrzeug zum Stehen. Ein Notarzt kümmerte sich vor Ort um die Seniorin. Sie kam in ein Krankenhaus.

Seniorin wurde von der linken Front des Fahrzeugs getroffen

Der 29-jährige Fahrer des Fahrzeugs sei rechts im Führerhaus gesessen – wie bei einem Seitenlader üblich – und hatte in langsamen Schritten die Mülltonnen am Fahrbahnrand in der Einbahnstraße aufgesammelt und entleert.

Dazu fuhr das Fahrzeug immer wieder für einige Meter los und hielt bei den nächsten Mülltonnen an. Dabei sei es zu dem schweren Unfall gekommen. Die Frau habe sich an der linken Straßenseite aufgehalten und sei von der linken Front des Fahrzeugs erfasst worden.

Staatsanwaltschaft schaltet Sachverständigen ein

Ob die Frau sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Bürgersteig oder der Straße befand, blieb vorerst unklar. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bestellte die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen ein. Außerdem sucht die Polizei nach etwaigen Zeugen. Giengen an der Brenz liegt nur unweit der Grenze zu Bayern.