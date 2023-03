Anreise: Mit der Bahn: einfache Fahrt pro Person von Heidelberg Hbf nach Zweisimmen, Schönried oder Gstaad mit drei bis vier Umstiegen in circa fünf bis sechs Stunden ab circa 82 bis 130 Euro pro Fahrt und Erwachsenem. Mit dem Auto: viereinhalb Stunden reine Fahrzeit. Nicht vergessen, spätestens am Grenzübergang die Vignette für circa 40 Euro zu erstehen. Ab Heidelberg über die A 5 für 234 km Richtung Karlsruhe/Stuttgart, weiter auf der A 2/A 3 und später Richtung Lausanne/Bern, dann auf der A 6 Richtung Zweisimmen/Wimmis bis nach Saanen.

Ski-Unterricht: Im Rahmen des Konzepts Schweizer Skischulen bei Snowsports Saanenland: Kinder-Gruppenunterricht in Schönried zum Beispiel sechs halbe Tage (12 Stunden) für 260 Euro oder 350 Euro für 30 Stunden in sechs Tagen; das Mittagessen kostet zusätzlich 13 Schweizer Franken pro Tag. Einzelunterricht/Privatstunden gibt es ab 95 Franken die Stunde. Ganztages-Ski-Pass für das Skigebiet Gstaad circa 70 Franken, Parkgebühr an den Talstationen der Lifte 5 Franken für 12 Stunden; das Parkticket ist auch bei Wechsel des Parkplatzes am selben Tag weiterhin gültig (www.snow-sports.ch).

Übernachten: Eine Liste privater Chalets und Appartements mit Selbstversorgung ist erhältlich über www.gstaad.ch. Weitere Unterkünfte: Palace Hotel, Gstaad (www.palace.ch), Zimmer für 700 bis 1450 Franken/Nacht; Eremitage, Schönried (www.ermitage.ch), Zimmer für zwei Personen mit Halbpension ab 647 Euro; Hotel Kernen, Schönried (www.hotel-kernen.ch), Standard-Doppelzimmer mit Frühstück ab 214 Euro: Jugendherberge Saanen-Gstaad (www.youthhostel.ch), Mehrbettzimmer ab 48 Franken oder Doppelzimmer inklusive Frühstück ab 162 Franken.