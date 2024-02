Rosenberg. (pm) "Eine Region wehrt sich gegen die Schließung des Magna-Standorts in Rosenberg" – unter diesem Motto ruft der Betriebsrat des Magna-Werks alle Interessierten aus der Region auf, sich an einer Kundgebung am heutigen Dienstag zu beteiligen.

Treffpunkt ist bereits um 17 Uhr am Werkstor von Magna. Von dort ziehen die Demonstranten um 17.30 Uhr in einem gemeinsamen Fackellauf zum Vorplatz des Sportheims im Steinbübel. Dort soll dann die Kundgebung stattfinden.

Verschiedene Redner werden auf dem Vorplatz des Sportheims die Situation des von der Schließung bedrohten Magna-Standorts darstellen, informiert Birgit Adam, Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Tauberbischofsheim.