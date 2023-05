Radfahren am Vänern

Anreise: Der Nachtzug der Bahngesellschaft Snälltåget und der SJ EuroNight fahren von Berlin über Hamburg und Kopenhagen nach Malmö. Dort steigt man in den Zug nach Göteborg um, wo es Zug- und Busverbindungen zu den Städten am Vänern gibt. Eine Alternative ist die Fähre von Kiel nach Göteborg. Und aus mehreren deutschen Städten gibt es Direktflüge nach Göteborg.

Logistik: In allen größeren Orten am Vänern lassen sich Fahrräder leihen. Rings um den See fahren viele Regionalzüge, in denen man Räder mitnehmen darf.

Unterkünfte: Am Radweg liegen zahlreichen Hotels, Pensionen und Campingplätze.

Informationen zum Radweg: https://en.vanerleden.se/ (engl.)