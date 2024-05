Infos:

Anreise: Mit der S3 fährt man eine knappe halbe Stunde von Heidelberg nach Bruchsal. Fahrräder können mit in die S-Bahn genommen werden.

Aktuell: Am 19. Mai bietet die Touristinformation Bruchsal die Tour de Spargel in Teilen als geführte Radtour an. Dauer zwei bis drei Stunden, Kosten acht Euro pro Person. Los geht’s um 10 Uhr am Wohnmobilpark Bruchsal, zum Abschluss können die Teilnehmer im Hofladen Schäffner Spargel verkosten und kaufen. Eine Anmeldung über Touristinformation Bruchsal erforderlich: Tel.: 07251 / 5059460

Individuell: Wer auf der Tour de Spargel selbst Spargel stechen möchte, kann dies auf dem Spargelhof Schäffner oder Spargelhof Zimmermann. Eine Anmeldung ist ebenfalls über die Touristinformation Bruchsal möglich.

Weitere Infos: Die Tour als PDF-Broschüre mit ausführlicher Wegbeschreibung ist als Download und als gpx-Datei zu finden unter: www.bruchsal-erleben.de/tourismus/erlebnis-freizeit-sport/wandern-radfahren