Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. 57 Tage sind es noch bis Heiligabend. 57 Tage, in denen wieder etwas verändert werden kann – in der Region, für die Region. Für Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Für Menschen, denen das Geld trotz Vollzeitstelle nicht zum Leben reicht. Für Menschen, die auf Unterstützungsleistungen warten. Für Menschen, die Unvorhergesehenes finanziell nicht stemmen können. Heute startet die RNZ-Weihnachtsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis – die Gelegenheit, etwas zu verändern.

Sparkassendirektor Michael Krähmer und Anja Herkert, Geschäftsführerin der Sparkassen-Stiftung, hatten zum Auftakt wieder die Vertreter der Partner in die Räumlichkeiten der Sparkasse in Mosbach eingeladen. Ganz Banker, hatte Krähmer die Zahlen der Vorjahresaktion parat: 125.147 Euro spendeten die RNZ-Leser, die Sparkasse Neckartal-Odenwald legte noch 12.515 Euro drauf. Daneben betrug die größte Einzelspende 3500 Euro. 25 Spender überwiesen mehr als 500 Euro. Getragen wird die RNZ-Weihnachtsaktion von den vielen Lesern, die hier zu Spendern werden: Durchschnittlich 95 Euro betrug die Spendensumme in der Aktion 2022/23. "Wir sind gespannt, wie es dieses Jahr läuft", sagte Michael Krähmer. "Alles über 100.000 Euro wäre sicher wieder sehr gut."

Das Geld aus der Weihnachtsaktion der RNZ im Landkreis kommt direkt den Menschen in der Region zugute. Verwaltungskosten fallen dafür nicht an. Die Verteilung der Gelder übernehmen die Mitarbeitenden des Diakonischen Werks, des Caritasverbands und des Fachbereichs Soziales im Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises. Sie kennen die Hilfesuchenden durch die Beratung und wissen, wie das Geld zielgerichtet und gut eingesetzt werden kann.

Nicht nur die Spendensumme, sondern auch die Auszahlungen steigen seit Jahren, wie Guido Zilling, Geschäftsführer des Diakonischen Werks NOK, darlegte. "Wir haben bis zum 31. August schon 5000 Euro mehr ausgezahlt als im Vorjahr." Denn das Geld, das in der Vorweihnachtszeit (und ein bisschen darüber hinaus) gesammelt wird, hilft das ganze Jahr über. "Dass wir mehr helfen mussten, spiegelt auch die dramatische Entwicklung in unserer Gesellschaft wider", so Zilling. Immer mehr Menschen gerieten unter Druck. "Es reicht einfach hinten und vorne nicht." Hinzu kommt – auch durch die große Zahl von Geflüchteten und gleichzeitigen Personalmangel – die längere Bearbeitungsdauer von Anträgen bei den Ämtern. Zilling: "Da müssen wir in die Bresche springen." Den durchschnittlichen Auszahlungsbetrag beziffert Zilling auf 83 Euro. "Manche brauchen aber auch nur einen Gutschein über 20 Euro für Lebensmittel." Gerade das zeichne die Aktion aus: Man könne schnell reagieren, unkompliziert, dann, wenn die Not groß ist, der Kühlschrank leer ist, die Schulhefte voll sind oder die Waschmaschine kaputt ist.

Meinrad Edinger, Geschäftsführer des Caritasverbands, hatte ebenfalls Zahlen und Einschätzungen dabei. "Im Schnitt haben wir 109 Euro ausbezahlt." Besonders bei Rentnern und Alleinstehenden sei die Anzahl der Auszahlungen stark gestiegen. "Das ist sehr auffällig", betonte Edinger. Auch beim Caritasverband sei aufgefallen, dass die Bearbeitungszeiten länger dauern. "Das führt dann unter Umständen dazu, dass die Menschen zwei- oder dreimal Überbrückungshilfe brauchen." Man brauche so mehr Geld pro Kopf, denn das bisschen Geld, das da ist, werde regelrecht vom Alltag aufgefressen. "Wir haben gar nicht zwingend mehr Fälle, aber die Not wird größer", konkretisierte Edinger.

Renate Körber, Leiterin des Fachbereichs Jugend und Soziales, erklärte: "Bei uns wurde weniger Geld abgerufen. Das liegt aber auch daran, dass unsere Sachbearbeiter stark durch andere Aufgaben gebunden sind." Nichtsdestotrotz sei die Spendenaktion wichtig, richtig und gut.

Michael Krähmer ist sich sicher: "Jedes Mal sieht man, dass das Geld gut verwendet wird; die Fälle machen es greifbarer und direkter." Diese Fälle werden ab Montag wieder dreimal pro Woche in den RNZ-Ausgaben Mosbach und Nordbadische Nachrichten zu lesen sein. Sie sind anonymisiert, und teilweise steht ein Fall auch für ganz viele andere Fälle, die Gleiches erlebt haben, denen auf gleiche Weise geholfen wurde. Sie sind exemplarisch und zeigen, wie mit den Spendengeldern wieder ein ganzes Jahr Not gelindert werden kann und auch wird.

"Die Messlatte hängt sehr hoch", sagte der Leiter der Mosbacher Lokalredaktion der RNZ, Heiko Schattauer, zum Auftakt. "Vielleicht ist es aber auch so, dass sich die Menschen bei dem vielen Leid in der Welt wieder auf das fokussieren, was nahe liegt, die Not in unserer Region." Eine Zusage gibt es schon: Egal, wie viel die RNZ-Leser spenden, die Sparkasse Neckartal-Odenwald werde die Summe wieder um zehn Prozent aufstocken. "Herzlichen Dank für diese großartige Unterstützung", sagte Rüdiger Busch, Redaktionsleiter der RNZ in Buchen, in Richtung Sparkasse.

57 Tage sind es noch bis Weihnachten. Nicht für jeden ist diese Zeit ein Konsumfest, beseelt von Glühwein und Plätzchenduft. Für manche geht es manchmal darum, ob noch etwas zu essen im Kühlschrank ist. 57 Tage, um an andere zu denken, an die Mitmenschen in der Region, womöglich den eigenen Nachbarn.

Spendenkonto: IBAN: DE 58 6745 0048 0004 3723 97. Wer eine Spendenquittung möchte, sollte seine vollständige Adresse angeben.