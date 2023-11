Sie ist 21 Jahre jung und gehört bereits zur deutschen Spitze in der Leichtathletik: (Foto: Brenner) sorgte mit ihrem Dreisprung-Sieg bei der Deutschen U23-Meisterschaft in Göttingen für den bisher größten Erfolg des TV Eppingen. Außerdem steigerte die Sportlerin des Jahres 2019 und Vorjahreszweite noch ihre Bestmarke um satte 20 Zentimeter auf 13,76 Meter.

Heinzmann konnte im Winter die komplette Saisonvorbereitung absolvieren und wurde in Sindelfingen zunächst Baden-Württembergische Hallenmeisterin im Weitsprung mit einer Weite von genau sechs Metern. Es folgten zwei Trainingslager. Das erste absolvierte sie mit dem DLV in Monte Gordo (Portugal), ehe sie sich über Ostern in Eppingen den Feinschliff für die Saison holte. Bereits in den ersten Wettkämpfen schraubte sie ihre Bestleistungen nach oben. So steigerte sie ihre Bestweite im Weitsprung bei einem Wettkampf auf 6,17 Meter. Beim heimischen Sprungmeeting erfüllte sie mit neuer Rekordmarke von 13,32 Metern im Dreisprung erstmals die Norm für die U23-EM in Espoo (Finnland). Bei ihrem souveränen Titelgewinn bei den Süddeutschen U23-Meisterschaften in Aichach schnellte diese nochmals auf 13,56 Meter nach oben. Bei einem weiteren Weitsprungwettkampf in Eppingen verbesserte Heinzmann ihren Rekord im Weitsprung auf 6,21 Meter.

Der Höhepunkt der Saison spielte sich dann bei den Deutschen U23-Meisterschaften ab. Wie entfesselt sprang Heinzmann in einem hochklassigen Wettbewerb der Konkurrenz davon. Dabei verbesserte sie ihre Bestleistung erneut um 20 Zentimeter auf 13,76 Meter und wurde erstmals Deutsche U23-Meisterin. Nun war sicher, dass Heinzmann in Finnland erstmals das Nationaltrikot tragen durfte. Dort zeigte sie eine souveräne Qualifikation, bis eine Verletzung am Sprungfuß sie ausbremste. Am Ende belegte sie einen respektablen neunten Platz. Neue Herausforderung Berlin: Ab der kommenden Saison wird die 21-Jährige das Trikot der LG Nord Berlin tragen, um sich auf ihr Ziel, Olympia 2028 in Los Angeles, vorbereiten zu können. sb