Anreise: Danzig erreicht man ab Heidelberg per Zug (ca. 14 h), Auto (ca. 12 h) oder Direktflug von Frankfurt (1,5 h) mit Lufthansa.

Unterkunft: In der Willa MM bieten Magda und Marek gemütliche Zimmer mit Hausmannskost und Seeblick, www.willamm.pl. Empfehlenswert sind auch das Hotel Magnat in Borcz, www.magnat-borcz.pl), das 4-Sterne-Landhotel Kozi Gród in Pomlewo, www.kozigrod.pl oder die Ferienhäuser von Hubertowo beim Kaschubischen Tor am Radaunensee, https://hubertowo.kaszuby.pl).