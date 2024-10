Wetzlar (dpa/lhe) - Nach einer Explosion vor einem Café in Wetzlar ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Das sagte eine Sprecherin am Morgen. Ergebnisse der Spurensicherung und von Befragungen würden ausgewertet. Der Brand- oder Sprengsatz explodierte am Sonntagmorgen vor dem Café in der Bahnhofstraße. Das Gebäude wurde beschädigt, verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nach mindestens einem Täter.

Anwohner hatten am frühen Morgen einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt. Die Bewohner des Gebäudes wurden zwischenzeitlich evakuiert. Der Tatort werde untersucht und Spuren gesichert, Zeugen und Nachbarn befragt. Auch Sprengtechniker des Landeskriminalamts waren vor Ort im Einsatz.