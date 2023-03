Name: Peter Lohmeyer

Geboren am 22. Januar 1962 in Niedermarsberg im Sauerland.

Karriere: Lohmeyer spielt zunächst an verschiedenen Theatern, nachdem er die Schauspielschule in Bochum ohne Abschluss verlassen hat. Seine erste Rolle in einem Fernsehfilm übernimmt er 1983 in "Der Kampfschwimmer", 1988 folgt das Filmdebüt in "Tiger, Löwe, Panther". Bekannt wird Lohmeyer mit der Fernsehserie "Die Straßen von Berlin" (1995 bis 1998) und Sönke Wortmanns Kinofilm "Das Wunder von Bern" (2003). 1998 erhält er den Filmpreis in Gold für "Zugvögel" von Peter Lichtefeld und 2000 den Bayerischen Fernsehpreis für "Der Elefant in meinem Bett". Von 2013 bis 2020 war Peter Lohmeyer mehr als 100 Mal bei den Salzburger Festspielen im "Jedermann" als Tod zu sehen.

Aktuell: Die achtteilige Comedyserie "I don’t work here" ist ab sofort in der ZDF-Mediathek und ab 11. April, dienstags um 21.45 Uhr, in Doppelfolgen im TV bei ZDFneo zu sehen.

Privat: Peter Lohmeyer ist Fußballfan und Anhänger von Altona 93 und FC Schalke 04. Er unterstützt die Initiative "Respekt! Kein Platz für Rassismus" und ist einer der Schirmherren des gemeinnützigen Vereins "Placebo Kickers Hamburg". Lohmeyer lebt in Hamburg-Altona und ist seit 2017 mit der stellvertretenden Chefredakteurin von "Zeit online", Leonie Seifert, liiert. Aus zwei früheren Beziehungen hat er vier erwachsene Kinder, darunter Louis Klamroth ("Hart aber fair"). teu