Mainz (dpa/lrs) - Nach dem Brand einer Lagerhalle in Mainz laufen die Ermittlungen. Aktuell gebe es keine neuen Erkenntnisse, teilte ein Polizeisprecher in der Landeshauptstadt am Vormittag auf Anfrage mit. Mehrere Anrufer hatten das Feuer im Gewerbegebiet Mainz-Hechtsheim am Freitagabend gemeldet.

Die Löscharbeiten gestalteten sich der Feuerwehr zufolge sehr aufwendig. Bei dem Brand