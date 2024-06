Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Das politische Interesse der jungen Generation zeigte sich eindrucksvoll in der voll besetzten Aula des Berufsbildungswerks (BBW) der SRH. Eine Podiumsdiskussion zur Europawahl, organisiert durch die Lehrerin Susanne Ebert, wurde von einem engagierten Team moderiert. Den Auszubildenden des BBW bot sie eine wertvolle Gelegenheit, sich mit den brennenden Themen der aktuellen europäischen Politik auseinanderzusetzen.

Schulleiter Ulf Kager eröffnete die Veranstaltung und bedankte sich bei allen Mitwirkenden, welche die Podiumsdiskussion ermöglichten. Thomas Gaßner, Abteilungsleiter für Allgemeinbildung, betonte in seinem Grußwort: "Diskutieren Sie hart, aber fair. Lassen Sie andere Meinungen zu, aber verteidigen Sie auch unumstößliche Werte." Gaßner wies darauf hin, dass Nichtwählen undemokratische Kräfte unterstütze.

Aleyna Isbilir, eine angehende Kauffrau im zweiten Ausbildungsjahr, führte souverän durch die Veranstaltung. Ein Manko des Podiums war, dass auf ihm nicht alle eingeladenen politischen Vertreter erschienen waren: Jan Spatz von der AfD sagte kurzfristig ab. Dr. Marta Schmidt (CDU) verspätete sich wegen eines Verkehrsstaus und Alexander Herrmann (FDP) kam nicht. Die komplette Zeit über anwesend waren die Europawahlkandidaten Annalena Wirth (SPD), Tanja Hilton (Die Linke) und Emil Schenkyr (Grüne).

Die Diskussionsrunde umfasste drei Themenfelder: Sicherheits-, Flüchtlings- sowie Wirtschaftspolitik. Die Besucher konnten ihre Fragen per E-Mail einreichen. Annalena Wirth (SPD) sah die größte Herausforderung darin, die Interessen der 27 Mitgliedsstaaten zu vereinen.

Tanja Hilton (Linke) nannte die Klimakrise als das größte Problem. Emil Schenkyr (Grüne) betonte den gerechten Umbau zur Klimaneutralität bis 2050. Marta Schmidt (CDU) sah als größte Herausforderung für die EU-Präsidentschaft, die demokratischen Prozesse beizubehalten, die seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine torpediert würden. Schlagfertig antwortete sie auf das ihr gegebene Stichwort "Russland" mit "Frieden".

In Sachen Sicherheitspolitik sah Schenkyr (Grüne) die Notwendigkeit, eine gemeinsame europäische Verteidigung aufzubauen. Hilton (Linke) verwies auf die Wurzeln ihrer Partei in der Friedensbewegung und sprach sich gegen militärische Aufrüstung und für diplomatische Lösungen aus. Auch Wirth (SPD) plädierte für eine gemeinsame starke europäische Kraft in Europa, um überhaupt Einfluss nehmen zu können. Mit einem "Jein" beantwortete sie die Frage nach mehr Waffen für die Ukraine. Waffenlieferungen sollten nur unter bestimmten Bedingungen erfolgen.

Diese Ansicht teilte Schenkyr (Grüne) nicht; er wollte das Verteidigungsrecht der Ukraine nicht beschränken. Gleichwohl seien parallel dazu diplomatische Anstrengungen zum Beendigen des Krieges zu unternehmen. Mit "keine Waffen in Kriegsgebiete" beschrieb Hilton die Haltung der Linkspartei. Wichtiger sei es, Grundbedürfnisse der ukrainischen Bevölkerung im Blick zu haben und sie zu versorgen.

Alle drei Europakandidaten bekannten sich zum im Grundgesetz verankerten Asylrecht: Jeder Mensch auf der Flucht habe das Recht auf Schutz. Dabei räumte man Kindern und schwangeren Frauen einen bevorzugten Schutzstatus ein und unterschied die Begriffe Flucht und Einwanderung. Wirth (SPD) erwähnte die neuen Gesetze, die Personen mit beruflichen Qualifikationen das Einwandern erleichterten.

Die Abschiebung straffällig Gewordener in Kriegsgebiete lehnten alle Drei ab. Mit dem deutschen Justiz- und Vollzugssystem wollte Schenkyr (Grüne) das Problem angehen, das dem Täter je nach Schwere der Tat ermögliche, einmal wieder Teil der Gesellschaft zu sein. Die schlimmen Zustände in den Flüchtlingslagern an den EU-Außengrenzen wollten alle durch Unterstützung der betroffenen Länder mildern und sich für eine europaweite Verteilung der Flüchtlinge einsetzen.

In der Wirtschaftspolitik forderte Schmidt (CDU) ein vorsichtiges Tempo beim Umbau zur CO2-Neutralität und sprach sich für innovative Ideen aus. Schenkyr (Grüne) kritisierte die Ablehnung des Renaturierungsgesetzes durch die EVP-Fraktion (mit Christdemokraten) im Europäischen Parlament. Wirth (SPD) sah gutes wirtschaftliches Wachstum durch den Umbau der Energiewirtschaft. Hilton (Linke) mahnte einen vorsichtigen Umgang mit Ressourcen an und stellte die Versorgung der Menschen in den Mittelpunkt.