NST-krs-Spendenlauf Patrick Demuth Hintergrund

> Der Ultra-Spendenlauf stellte für den 41-jährigen Darmstädter Patrick Demuth bereits die fünfte Spendenaktion dar. Alles begann für ihn 2016, als er sich spontan für den Frankfurt-Marathon anmeldete – eine Distanz, die er bis dahin noch nie gelaufen war.

Sein Gedanke: "Wenn ich das mit einer Charity-Aktion verknüpfen kann, dann motiviert mich das bestimmt noch mehr, mich bis ins Ziel zu quälen." Am Ende kamen rund 1700 Euro zusammen, die er an den Gnadenhof Keller-Ranch in Weiterstadt spendete.

Im Jahr 2020 folgte während der Corona-Pandemie die nächste Aktion: Im Rahmen seines ersten Ultramarathons über 50 Kilometer sammelte Patrick Demuth über 2000 Euro an Spenden. Seine dritte Spendenaktion führte den Darmstädter 2022 auf den Nibelungensteig im Odenwald. Gemeinsam mit einem Freund lief er 74 Kilometer am Stück. 3800 Euro gingen an den "ddao Tierschutz-Verein" aus Berlin. Der Verein engagiert sich für Tiere im Kriegsgebiet der Ukraine und baut aktuell einen Lebenshof im nördlichen Spreewald auf, wo die geretteten Tiere ein Zuhause finden.

2023 lief Demuth mit demselben Freund 100 Kilometer in 24 Stunden und sammelte weitere 5000 Euro für "ddao". Seine Motivation, sich für den Tierschutz einzusetzen, beschreibt der 41-Jährige wie folgt: "Meine Frau und ich haben 2012 unseren Hund Murphy aus Spanien adoptiert.

Kurz darauf wurde ich Vegetarier, heute ernähre ich mich überwiegend vegan. Ich finde es schrecklich, was wir Menschen Tieren antun, nur um unseren Appetit zu stillen, und welche Auswirkungen es auf die gesamte Umwelt hat. Daher möchte ich mit gutem Beispiel vorangehen, die Menschen inspirieren und auf dieses Thema aufmerksam machen." lew