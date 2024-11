Göppingen (dpa/lsw) - Drei Unbekannte sollen einen 13-Jährigen in der Göppinger Innenstadt zum Klauen gezwungen haben. Der Junge habe angegeben, von ihnen am Dienstag in eine Ecke gedrängt und mit einem Messer bedroht worden zu sein, teilte die Polizei mit. Die Unbekannten hätten ihn aufgefordert, Süßigkeiten zu klauen. In dem Geschäft wurde der 13-Jährige dann den Angaben nach von einem Ladendetektiv erwischt. Nähere Informationen zu den Unbekannten konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht geben.

