Mainz (dpa/lrs) - Im Rahmen eines Bundesligaspiels in Mainz haben Staatsanwaltschaft, Zoll- und Steuerfahnder einen gastronomischen Betrieb im Stadion durchsucht. Es bestehe der Verdacht, dass der Inhaber seit fünf Jahren Mitarbeiter entweder nicht angemeldet oder diesen mehr gezahlt habe, als offiziell angegeben, teilte die Staatsanwaltschaft in Koblenz mit. Auch sei am Samstag ebenfalls die Wohnung des Inhabers durchsucht worden. Die gefundenen Beweismittel müssten nun ausgewertet werden. Der Verein 1. FSV Mainz 05 ist in die Angelegenheit nicht involviert.

