> Anreise: Condor fliegt donnerstags ab Frankfurt nach Funchal. Flugdauer circa 4,5 Stunden.

> Ausflugtipps: Die Halbtagestour "Madeira Food on Foot" kostet pro Person 75 Euro, für Kinder (7 – 12 Jahre) 58 Euro; www.madeirafoodonfoot.com.

Madeira Mountain Expeditions bietet zudem eine Reihe von Halbtages- und Ganztagestouren über die Insel an. Ganztagestour pro Person: 49 Euro; Halbtagestour: 39 Euro. www.mex.pt.

> Unterkunft: Wer Luxus sucht, geht ins 5-Sterne-Hotel Savoy Palace in Funchal. Es liegt zentral, hat einen riesigen Pool mit Garten und einen Pool auf der Dachterrasse mit Blick aufs Meer. Preis pro DZ ab 390 Euro inkl. Frühstücksbuffet. Jünger und hipper ist das darunter liegende Next by Savoy Signature direkt an der Küste. Preis pro DZ ab 220 Euro inkl. Frühstück.

> Essen & Trinken: Mittagessen im Weingut Quinta do Barbusano. Von Funchal aus benötigt man dorthin ca. 45 Minuten. Buchbar unter: (+351) 291.101.022 oder quintadobarbusano@gmail.com. Unbedingt nach den Espetadas fragen. Wer am Abend elegant essen möchte, kann das Restaurant Audax mit junger, kreativer Küche probieren.

> Weitere Infos: www.visitmadeira.com/de