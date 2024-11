Wüstenrot (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Autowerkstatt in Wüstenrot (Landkreis Heilbronn) ist ein 29 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache sei der Brand in der Nähe eines Fahrzeugs ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der 29-Jährige habe demnach versucht, die Flammen zu löschen und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Feuer verursachte einen Schaden von über 100.000 Euro.

