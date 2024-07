Kurzporträt Mathias Schmalzhaf

Mathias Schmalzhaf ist 49 Jahre alt und lebt mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern ebenfalls in Mauer. Der Diplom-Verwaltungswirt (FH) arbeitet seit 2015 als Haupt- und Bauamtsleiter der Gemeinde Mauer. Auch Schmalzhaf ist in Mauer aufgewachsen und Mitglied in zahlreichen örtlichen Vereinen, etwa der SG Viktoria, der DLRG, des TV, der Landjugend Elsenztal und den Fördervereinen von Schule, Feuerwehr und Hallenbad. Seine Freizeit verbringt er gerne mit der Familie, bei Ausflügen und Reisen, zudem fährt er gerne Ski. Im ersten Wahlgang holte Schmalzhaf 32,93 Prozent. lesa