Hildrizhausen (dpa/lsw) - Nach einem Einbruch in eine Tankstelle ist ein mutmaßlicher Dieb nach Polizeiangaben nicht etwa umgehend mit der Beute geflohen, sondern hat sich zunächst ein Bier aufgemacht. Der 32-Jährige soll demnach in Hildrizhausen (Kreis Böblingen) mehrfach gegen die Glastür getreten und sie anschließend auseinandergedrückt haben. Eine Zeugin beobachtete den mutmaßlichen Einbrecher und alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, saß der Mann auf einer der Kühltruhen und trank ein Bier.

Da der Mann die Beamten der Polizei zufolge zunächst ignorierte, habe ihn ein Polizeihund ins Bein gebissen und von der Truhe gezogen. Dort legte man dem Tatverdächtigen Handschellen an. Bei seiner Festnahme soll sich der 32-Jährige gewehrt und die Beamten beleidigt haben. Er trug demnach mehrere Messer bei sich, die in ein Handtuch gewickelt waren. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt im Krankenhaus behandelt und im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.