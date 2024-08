Kulinarik in Rom

Infos:

Anreise: Mit dem Flugzeug dauert es circa 1,5 Stunden bis nach Rom. Die Ewige Stadt hat zwei Flughäfen: den Aeroporto Leonardo da Vinci in Fiumincino, der 32 Kilometer vom Zentrum entfernt ist. Hierhin fliegen unter anderem ITA Airways, Lufthansa, Eurowings und Easyjet. Der andere Flughafen Ciampino liegt mit einer Entfernung von 18 Kilometern näher am Zentrum, ist aber schlechter angebunden. Hier landen Billigflieger wie Ryanair.

Übernachten: Radisson Collection Hotel, Roma Antica, Via delle Botteghe Oscure, 46: Das Fünf-Sterne-Hotel, ein restaurierter Palazzo, verfügt über 84 Zimmer, eine Dachterrasse mit 360-Grad-Panorama-Aussicht, einen Hamam und ein kleines Fitnessstudio. Nur wenige Gehminuten entfernt kann man Wahrzeichen wie das Pantheon, die Piazza Venezia und das Kolosseum erkunden: www.radissonhotels.com/de-de/hotels/radisson-collection-roma-antica

Palazzo Doria-Pamphilj: Öffnungszeiten: Die Galerie ist geöffnet von Montag bis Donnerstag von 9 bis 19 Uhr, letzter Einlass um 18 Uhr. Freitags, samstags und sonntags ist sie von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Geschlossen ist sie an jedem dritten Mittwoch des Monats, am 1. Januar, an Ostern und am 25. Dezember. Tickets gibt es vor Ort oder unter: https://www.tiqets.com/de/tickets-palazzo-doria-pamphil. Ein Ticket kostet 16 Euro, online 17. Kinder unter zwölf Jahren haben freien Eintritt, mit Online-Buchung einen Euro.

Weitere Infos: Eine Übersicht über die Touristen-Infos gibt es unter: www.turismoroma.it/de/node/18692