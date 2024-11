Wächtersbach (dpa/lhe) - Zwei unbekannte Männer haben ein Pflegeheim in Wächtersbach (Main-Kinzig-Kreis) überfallen und einen Angestellten überwältigt. Die Täter drangen am späten Montagabend durch eine Terrassentür in das Gebäude ein, wie die Polizei mitteilte. Sie trafen demnach auf den 34 Jahre alten Mitarbeiter, der gerade einen Rundgang machte, und bedrohten ihn mit einem Schraubendreher und einem Brecheisen.

Unter Zwang führte der Mann die Täter ins Büro, wo sie ihm seine Telefone abnahmen. Einer der Täter hebelte den Tresor aus der Verankerung, bevor beide mit ihrer Beute und einem gestohlenen E-Scooter in unbekannte Richtung flohen. Die Kriminalpolizei bat um mögliche Zeugenhinweise.