Göppingen (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 43 Jahre alten Mannes in Göppingen ist Haftbefehl gegen einen Verdächtigen erlassen worden. Gegen den 33-jährigen Mann bestehe der dringende Tatverdacht des Totschlags, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Die Richterin habe am Freitag Haftbefehl erlassen. Der Mann aus Vietnam sei aber bereits wegen eins anderen Strafverfahrens in Haft gewesen, heißt es.

Nach Erkenntnissen der Ermittler sei es Mitte November zwischen den beiden Männern zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei habe der ebenfalls aus Vietnam stammende Mann tödliche Stichverletzungen erlitten. In welcher Beziehung die Männer zueinander stehen, war zunächst unklar. Der Mann sei blutend vor einem Haus gefunden worden und noch am Ort gestorben, so die Polizei.

Auch eine Frau sei zunächst festgenommen worden, anschließend jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Voraussetzungen für einen Haftbefehl lagen demnach nicht vor.