Offenbach (dpa/lhe) - Gleich in mehreren Fällen sind Kriminelle mit Schockanrufen bei älteren Menschen im Raum Offenbach erfolgreich gewesen. Sie erbeuteten hohe Bargeldsummen sowie Schmuck. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen drei Taten am Freitagnachmittag, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Täter hätten jeweils die bekannte Legende aufgetischt, dass ein naher Angehöriger angeblich einen schlimmen Unfall verursacht habe und nun eine fingierte Kaution gezahlt werden müsse.

In Rodgau übergab eine Seniorin Bargeld und Schmuck in fünfstelliger Höhe in einer gelben Mülltüte an einen 30 bis 40 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur, wie die Polizei mitteilte. Eine ebenfalls fünfstellige Bargeldsumme händigte demnach eine weitere Rentnerin in Rodgau an Unbekannte aus. "Eine nach ersten Informationen wohl noch deutlich höhere Summe erlangten gewissenlose Gauner auch von einer hochbetagten Frau aus Offenbach", ergänzte die Polizei. Es werde noch geprüft, ob die Taten miteinander in Verbindung stehen.