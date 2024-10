Konstanz (dpa/lsw) - An einer Tankstelle in Konstanz ist ein Mann mit einem Messer angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 26-Jährige dabei schwer verletzt. Die Kriminalpolizei ermittle, sagte ein Sprecher, derzeit gehe man von zwei Tätern aus. Die bislang Unbekannten sollen nach der Tat am Morgen geflüchtet sein.

Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt.