Bretten (dpa/lsw) - Vor seiner Festnahme am Montag in Bretten (Kreis Karlsruhe) soll ein 84-Jähriger auf SEK-Beamte geschossen haben. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Strafverfahren wegen Verdachts des versuchten Totschlags zum Nachteil von Polizeibeamten ein, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Polizei.

Der 84-Jährige soll demnach vor dem Zugriff der Einsatzkräfte zweimal