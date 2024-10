Stuttgart/Berlin (dpa/lsw) - Im vergangenen Jahr sind in Baden-Württemberg 336 HIV-Neudiagnosen gestellt worden. Das teilte das Robert-Koch-Institut in Berlin in seinem Epidemiologischen Bulletin mit.

In der gesamten Dekade vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2023 waren im Südwesten insgesamt 3.623 Neuinfektionen gemeldet worden. Die meisten HIV-Neudiagnosen deutschlandweit gab es