Stuttgart (dpa/lsw) - In der Nacht war es in Baden-Württemberg für die Jahreszeit ungewöhnlich warm. Mit 17,5 Grad in Baden-Baden sei der Temperaturrekord für eine Nacht im November nur knapp verfehlt worden, sagte Clemens Steiner, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Demnach wurde am 02. November 2020 in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) eine Temperatur von 17,7 Grad gemessen. Zum Vergleich nutzt der DWD hier den höchsten Minimalwert in der Nacht in Baden-Württemberg.

Über den Tag seien Temperaturen bis etwa 21 Grad zu erwarten. Die höchste Maximaltemperatur an einem Tag im November werde damit voraussichtlich nicht getoppt. Rekordhalter bleibt ein Messwert von 24 Grad am 01. November 1968 in Weingarten (Kreis Ravensburg). Trotzdem ist es laut DWD deutlich wärmer als sonst für Ende November üblich. Möglich ist, dass heute temperaturmäßig ein Maximum für die dritte Novemberdekade (21.-30.11.) erreicht wird.