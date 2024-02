Namenstag

Dionysius, Mechthild

Historische Daten

2023 - Bei einem Bootsunglück mit Migranten an Süditaliens Küste kommen mindestens 86 Menschen ums Leben. Ihr Fischkutter war bei schwerem Seegang auseinandergebrochen. Ihre Leichen werden am Strand in Kalabrien und im Meer entdeckt.

2004 - Der mazedonische Präsident Boris Trajkovski